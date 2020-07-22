Şanlıurfa'da 206 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 206 ev karantinaya alındı. Kentteki 64 evde uygulanan karantinanın süresi de tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 7, Bozova'da 3, Eyyübiye'de 11, Haliliye'de 68, Harran'da 1, Hilvan'da 3, Karaköprü'de 95, Siverek'te 3, Suruç'ta 2 ve Viranşehir ilçesinde 12 farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi. Öte yandan, kentteki 64 evde uygulanan karantinanın süresi de tamamlandı.

Okunma Sayısı: 831

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.