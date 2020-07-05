Şanlıurfa'da 92 eve karantina kararı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 92 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik'te 4, Bozova'da 2, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 11, Haliliye'de 24, Harran'da 2, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 25, Suruç'ta 7 ve Viranşehir'de 13 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi. Öte yandan Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Siverek'te 3, Suruç'ta 3 ve Viranşehir'de 6 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.

Okunma Sayısı: 178

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.