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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Şehirler arası yolculukta yüzde 50 şartı kaldırıldı

10 Mart 2021, Çarşamba 15:22
TOFED Genel Başkanı Özcan, ülke genelinde şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırının kaldırıldığını belirterek, "Çok yüksek risk grubunda bulunan iller hariç terminal ve gar binalarındaki işletmeler 7 gün 24 saat açık kalabilecek." dedi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, uzun zamandır şehirler arası otobüslerde uygulanan yüzde 50 doluluk uygulamasının kendilerini ekonomik olarak çok zorladığını ifade ederek, normalleşme kapsamında beraberindeki heyetle geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldiklerini söyledi.

Hem sınırlamanın kaldırılması hem de terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme işletmelerinin açılması talebinde bulunduklarını aktaran Özcan, bu kapsamda taleplerinin olumlu karşılık bulduğunu kaydetti.

Özcan, "İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm ülke genelinde şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırı kaldırıldı. Ayrıca, çok yüksek risk grubunda bulunan iller hariç terminal ve gar binalarındaki lokanta, restoran, kafeterya ve pastane gibi yeme-içme işletmeleri de 7 gün 24 saat açık kalabilecek." diye konuştu.

Hem otobüslerde hem de yeme-içme işletmelerinde salgına karşı alınması gereken önlemlere uyulmasının önemine dikkati çeken Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede bu konunun önemle üzerinde durulduğunu vurguladı.

Özcan, "Ben de tüm otobüs işletmecilerimize maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere Sağlık Bakanlığının ve il hıfzısıhha kurumlarının belirlediği kurallara uymaları çağrısında bulunuyorum. Hepimizin sağlığı ve kazanımlarımızı kaybetmememiz için ilgili şartlara harfiyen uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Yolcular HES koduyla otobüslere alınacak

Birol Özcan, otobüslerin ruhsatta yer alan bilgiler doğrultusunda yolcu taşıyabileceğini belirterek, kararla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yolcular, HES koduyla otobüslere ve yeme-içme işletmelerine alınacak. Girişlerde ateş ölçüme vesaire yapılacak. Dezenfektan ve benzeri konulara azami özen gösterilecek. Biz otobüslerimizde zaten tüm hassasiyeti gösteriyorduk. Ayrıca, göçmen taşımacılığı noktasında süreçlerle ilgili yardımcı olunması ve işlemlerin hızlı halledilmesi noktasında İstanbul İl Göç İdaresinden bir personel talep ettik."

Özcan, yüzde 50 sınırlamanın kaldırılması kararının otobüs işletmecilerini ekonomik açıdan rahatlatacağını ifade ederek, "Karardan dolayı çok mutluyuz. Sektör bir nebze olsun nefes aldı. Muhtemel büyük ekonomik kayıpların önüne geçecek." dedi.

AA

Etiketler: Şehirler arası yolculuk, yüzde 50, şart
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