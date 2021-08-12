Sel bölgelerinde risk devam ediyor

Batı Karadeniz'i vuran sel hayatı durma noktasına getirdi. Bölgede Samsun, Giresun ve Ordu için cuma ve cumartesi günleri sel riski devam ediyor.

Dün başlayarak saatlerce aralıksız yağan sağanak, Batı Karadeniz'de sele neden oldu.Yıllık ortalama 480 kilogram yağışın düştüğü Kastamonu'ya dün bir günde 400 kilogram yağış düştü. Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun selle mücadelesi devam ediyor. Peki bölgede beklenen hava durumu nasıl? Yarın Kastamonu-Sinop-Samsun boyunca şiddetlenecek yağış cuma Ordu-Trabzon-Rize kesiminde etkisini artıracak. Bölgede beklenen yağışlara ilişkin uyarılar devam ediyor. Öte yandan Doğu Anadolu'da Malatya-Erzurum arasında da kuvvetli sağanaklar sürüyor. NTV

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