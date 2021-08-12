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12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Sel bölgelerinde risk devam ediyor

12 Ağustos 2021, Perşembe 12:11
Batı Karadeniz'i vuran sel hayatı durma noktasına getirdi. Bölgede Samsun, Giresun ve Ordu için cuma ve cumartesi günleri sel riski devam ediyor.

Dün başlayarak saatlerce aralıksız yağan sağanak, Batı Karadeniz'de sele neden oldu.Yıllık ortalama 480 kilogram yağışın düştüğü Kastamonu'ya dün bir günde 400 kilogram yağış düştü.  

Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun selle mücadelesi devam ediyor. Peki bölgede beklenen hava durumu nasıl?

Yarın Kastamonu-Sinop-Samsun boyunca şiddetlenecek yağış cuma Ordu-Trabzon-Rize kesiminde etkisini artıracak. Bölgede beklenen yağışlara ilişkin uyarılar devam ediyor. Öte yandan Doğu Anadolu'da Malatya-Erzurum arasında da kuvvetli sağanaklar sürüyor. 

NTV

Etiketler: sel bölgeleri, risk
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  • Ali TAM

    12.8.2021 14:15:29

    BATI Karadeniz'de Türkler oralari fethettigi tarihten itibaren SÜLALEMIN yüzde 99 u YASIYOR. Ben de cok iyi hatirliyorum ki alcak bölgelere kesinlikle ev yapilmazdi. Sonralari Türkiye'nin her yerinden alinan GÖCLERLE o alcak bölgelere evler diktiler. Felaket felaket üstüne devamli takip ediyor... Eee, orada 600-700 senedir iskan eden insanlar APTALMIYDI da oralara evler dikmedi?

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