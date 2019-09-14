Serdar Tuncer de ayrıldı

Yeni Şafak'ın, 2015 yılından beri köşe yazarlığı görevini üstlenen Serdar Tuncer ile yollarını ayırdığı bildirildi.

Üç yılı aşkın süredir Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı görevini üstlenen Serdar Tuncer, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla gazeteyle yollarının ayrıldığını duyurdu. Tuncer şunları söyledi: "Az önce aldığım bir haberle Yeni Şafak gazetesinde yazılarıma son verildiğini öğrendim. Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış. Nasip."

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