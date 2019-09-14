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14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Serdar Tuncer de ayrıldı

14 Eylül 2019, Cumartesi 14:54
Yeni Şafak'ın, 2015 yılından beri köşe yazarlığı görevini üstlenen Serdar Tuncer ile yollarını ayırdığı bildirildi.

Üç yılı aşkın süredir Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı görevini üstlenen Serdar Tuncer, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla gazeteyle yollarının ayrıldığını duyurdu.

Tuncer şunları söyledi:

"Az önce aldığım bir haberle Yeni Şafak gazetesinde yazılarıma son verildiğini öğrendim. Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış. Nasip."

Etiketler: Serdar Tuncer, Yeni Şafak
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