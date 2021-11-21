Sezai Karakoç için Kur’ân-ı Kerîm okundu

Vefat eden mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç için kabrinin de bulunduğu Şehzadebaşı Camii’nde Kur’ân-ı Kerîm okundu.

Programda, kılınan sabah namazının ardından Karakoç için Kur’ân-ı Kerîm okunarak duâ edildi. Okunan Kur’ân-ı Kerîm ve edilen duâların ardından Sezai Karakoç’un “Gün Doğmadan Şehzadebaşı’nda” adlı şiiri okundu. Şehzadebaşı Camii’ndeki Kur’ân-ı Kerîm tilâvetine çok sayıda vatandaş katıldı.

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