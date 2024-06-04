Sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek

Yurt genelinde hava sıcaklığı yükselmeye devam ediyor. Tahminlere göre, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde termometreler 40 derecenin üzerini gösterecek.

Bazı bölgelerde de hafif toz taşınımı görülecek. Sıcaklıkların cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üstünde seyredeceğini söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, “Özellikle güney bölgelerimizde Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar yer yer 40 derecenin üzerine çıkacak” dedi. Sıcaklık; Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde 35 derecenin üzerine çıkacak.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA SICAKLIKLARI

Çelik, özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlara ve yaşlılara, dışarıya çıkmamaları veya tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Çelik, Ankara’daki en yüksek sıcaklık 32 - 33 derecelerde hafta sonunda 28 - 29 dereceye düşmesini bekliyoruz. İstanbul’da en yüksek sıcaklıklar 30 - 31 dereceler civarında seyrediyor. İzmir’de ise en yüksek sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 34 ile 36 derece arasında seyredecek.

(TRT Haber)