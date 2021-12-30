Sinop - Ayancık'ta sel afetinde yıkılan Şevki Şentürk Köprüsü yeniden açıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan Şevki Şentürk Köprüsü, yeniden inşa edilerek hizmete açıldı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, gazetecilere, selin ardından devletin tüm imkanlarıyla yaraları sarmaya devam ettiğini söyledi. İlçede Şevki Şentürk Köprüsü'nün de sel felaketinde yıkıldığını anımsatan Maviş, "Yoğun çalışmaların sonucunda 77 günde tamamlanan köprümüz araç trafiğine açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur." dedi. Maviş, "Sayın Bakanımıza, verdiği destek ve katkılardan ötürü teşekkür ediyoruz. Köprümüz ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu. Köprünün açılış töreninin ilerleyen günlerde yapılacağı öğrenildi. AA

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