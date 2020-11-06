Sinop'ta bir köy ve bir mahalle karantina altına alındı

Sinop'ta bir köy ile mahallede yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarına rastlanılması üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla COVID-19 vakaları görülen merkeze bağlı Yalı köyünde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, köye giriş ve çıkışların güvenlik güçlerince kapatıldığı ve sağlık ekiplerince tarama çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi. Ayancık ilçesinde ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Aşağıköy Merkez Mahallesi'nde, 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

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