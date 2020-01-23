Sivas'ta 3,4 büyüklüğünde deprem oldu

Manisa ve Ankara'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından bir deprem de Sivas'ta oldu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde saat 17.33'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

8.7 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.4 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen depremin saat 17.33'te gerçekleştiğini bildirdi.

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