Sivas'ta çocukların markete girmesi yasaklandı

Sivas’ta koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla birlikte çocukların markette bulundurulmaları yasaklandı.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Pandemi Kurulu’nca koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yani kararlara göre, çocukların marketlere girişinin yasaklandığı bildirildi Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçeler arası ve merkeze olan her türlü ulaşımın kısıtlanması, taksi sayılarının yüzde 50 oranında azaltılarak nöbetleşe hizmet vermeleri, marketlerde çocukların bulundurulmaması ve şehrin caddelerinde kısıtlamalar getirilmesi kararlaştırılmıştır.”

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