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31 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

'Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 877 kişiye işlem yapıldı'

31 Mayıs 2020, Pazar 21:23
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı" ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Kontrollü sosyal hayatı öncelemek, bireysel önlemleri uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır. Market, AVM, restoran, kuaför, park ve sokak gibi dış mekanlarda maske ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz."

AA

Etiketler: sokağa çıkma kısıtlaması, adli işlem
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