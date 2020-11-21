Sokaklar sessizliğe büründü

Koronavirüsle mücadele kapsamında, yarın saat 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda ilk uygulama bugün saat 20.00'de başladı ve yarın saat 10.00'da sona erecek. Yarın saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.