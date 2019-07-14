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"Şu anda talebi karşılayamıyoruz"

14 Temmuz 2019, Pazar 16:30
Trabzon'un Çaykara ilçesi Demirkapı Yaylası'ndaki arazisine kurduğu boş çadırı bir günlüğüne isteyen Arap turiste kiralayan Remzi Yıldız, gelen talepler üzerine bu yıl çadır sayısını 10'a çıkardı.

Türkiye'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Uzungöl'e yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki yaratılış harikası olan ve ziyaretçilerini lisan-ı haliyle tefekküre davet eden Demirkapı Yaylası, yeşil tabiatı, karla kaplı dağları ve dereleriyle son yıllarda bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Turistler, her mevsim ilgi gören Uzungöl'ü ziyaretlerinin ardından, Doğu Karadeniz'in tefekküre sevkeden tabiatında yaptıkları yolculuk sonrası yaklaşık 2 bin rakımlı Demirkapı Yaylası'na ulaşıyor. 

Temiz havası ve yeşil tabiatıyla ilgi gören yaylaya gelen yabancı turistler, günün büyük bölümünü yürüyüş yaparak ve dinlenerek geçiriyor.

Yaylaya ilginin geçmiş yıllara göre arttığını fark eden yöre insanı da turistlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için alternatif hizmetler sunuyor.

Yayladaki arazisine kurduğu boş çadırı bir günlüğüne isteyen Arap turiste kiralayan Remzi Yıldız da bu girişimcilerden biri.

Remzi Yıldız, yaptığı açıklamada, yaylada geçen yıl ilk kez kendisinin çadır kiralama hizmeti başlattığını söyledi.

Çadırların genellikle öğleden sonra kiralandığını ve gece konaklama yapılmadığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Burada dedemin üzerine tapusu bulunan 27 dönümlük arazimiz var. Hayvanlarım olduğu için bugüne kadar burada biten otları biçtim. Geçen yıl kendim ve İstanbul'dan gelecek çocuklarım için çadır kurdum. Bir Arap turist gelerek çadırı kiralamak istedi. Eşyalarımı ve çantalarımı toplayıp çadırı boşalttım. O gün çadırı kiraya verdim. Ertesi sabah başka bir turist geldi. Daha sonra İstanbul'dan 4 çadır istedik. Kurban Bayramı'ndan sonra onları da kurduk ve yoğun talep olduğunu gördük. Gelen bir daha geliyor, burada kalanlar diğerlerine tavsiyelerde bulunuyorlar. Biz de bu nedenle sayıyı 10'a çıkardık."

"Şu anda talebi karşılayamıyoruz"

Yöre halkının, arazisinde kurulu çadırlara ilgiyi görmelerinin ardından turistlere aynı hizmeti vermeye başladığını dile getiren Yıldız, "Bu yıl çocukların eğlenebileceği yüzme havuzu, zıplama alanları gibi yerler yapılınca buraya ilgi daha da arttı. Bulunduğumuz yer Yedigöller güzergahında olduğu için turistlerin neredeyse tamamı bu yolu kullanıyor. Dereler, yeşil alanlar ve doğayı gören özellikle Arap turistler çok mutlu oluyor." ifadelerini kullandı. 

Şu anda talebi karşılayamadıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Altyapı ve araçların park etmesi anlamında sıkıntımız oluyor ama geçen yıla kadar burada bir araç bile durmuyordu. İlerleyen zamanlarda devletimizin de katkısıyla ihtiyaçların giderileceğine inanıyoruz. Daha yeni başlandığı için gelişigüzel yerleşim olmaması lazım. Belki standart bir çadır sistemi kurulabilir. İstiyoruz ki daha kaliteli hizmet verebilmek için bu yöreye dayanıklı bir çadır kuralım."

Yıldız, Arap turistlerin yanlarında getirdikleri malzemelerle kendi yemeklerini yapmayı tercih ettiğini, çadırları ise genellikle en fazla 4 saat kiraladıklarını sözlerine ekledi.

Bu arada, Demirkapı Yaylası güzergahında yöresel yiyecek ve giyim eşyalarına da ilgi gösteren turistler, karla kaplı dağlara ulaşmak için çaba harcayarak bol bol fotoğraf çektiriyor.

AA

Etiketler: trabzon, yayla, çadır, turist
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