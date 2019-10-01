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1 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Sular çekildi, hatıralar canlandı

01 Ekim 2019, Salı
2003 yılında baraj suları altında kalan ve her yıl suların çekilmesiyle ortaya çıkan Sapmaz köyü eski yerleşim yeri köy sakinlerinin hatıralarını canlandırdı.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında, Gelevera Deresi’nin iki yamacına kurulan Sapmaz köyü, 2003 yılında Gökçebel Barajı’nın kurulmasıyla sular altında kaldı. Bunun üzerine köy halkı, eski yerleşim yerine yakın tepelerde kurulan alana taşındı.

Yaklaşık 95 milyon metreküp su depolanan baraj gölünde her yıl su seviyesinin azalması sonucu eski yerleşim alanındaki caminin minaresi ve bazı evler görünür hale geliyor. Suların çekilmesiyle birçok anılara sahip oldukları yaşam alanlarını görme şansı yakalayan köylüler, eski günlerini yad ediyor.

 

Turizme kazandırılmalı

Köyün en az 500 yıllık tarihe sahip olduğunu belirten Muhtar Mehmet  Günay, “Köyün baraj suları altında kalmasının ardından yükseklere yeni bir köy kuruldu. Köyün eski yerleşim alanı bu aylarda suların çekilmesiyle meydana çıkıyor. Köylüler de eski yerleşim yerlerini görüp hatıralarını canlandırıyor.” dedi. Günay, köyün bulunduğu alanın barajla birlikte çok güzel doğaya sahip olduğunu ifade ederek, alanın turizme kazandırılmasını istediklerini sözlerine ekledi. Köy sakinlerinden Fatma Güner de köydeki 120 hanenin baraj suları altında kaldığını anlattı. Köylülerin barajın üst kısımlarında kendilerine yeni yerleşim alanı oluşturduklarını kaydeden Güner, “Sular çekilince evlerimiz yeniden meydana çıkıyor. Doğup büyüdüğümüz evlere bakıp bakıp iç çekiyoruz.” diye konuştu.

AA

Etiketler: gümüşhane, sapmaz köyü
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