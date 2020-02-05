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5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Sultan 2. Murad anıldI

05 Şubat 2020, Çarşamba 16:15
Osmanlı Devleti’nin 6’ncı padişahı 2. Murad’ın vefatının 569’uncu yılı dolayısıyla Bursa’da kabri başında anma töreni yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2. Murad’ın, Muradiye Külliyesi’ndeki türbesi ziyaret edildi. Yasin Sûresi’nin okunmasının ardından konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ertuğrul Gazi’den Osman Gazi’ye, Orhan Bey’den Yıldırım Bayezid’e, Murad Hüdavendigâr’dan Çelebi Mehmed’e kadar Bursa’nın inşası, imarı ve ihyasında emeği geçen bütün padişahları hayırla yad ettiklerini belirtti. Aktaş, İstanbul’un fethinden sonra Bursa’ya değer veren bütün ecdadı rahmetle anarak,  “Sultan Murad Han ince ruhlu, hassas, lütufkâr, âdil, merhametli, sözüne sadık, cesur ve tedbir sahibi, kumanda kabiliyeti yüksek devlet adamıydı. Hemen bütün ömrünü savaş alanlarında geçirdi. Buna rağmen imar işlerini asla aksatmadı. Çok eser bıraktığı için ‘Ebu’l Hayrat’ diye anılırdı. Allah ondan razı olsun.” dedi. 

AA

Etiketler: Sultan 2. Murad
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