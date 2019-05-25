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Sümela Manastırı'nın restorasyonu bitti

25 Mayıs 2019, Cumartesi 17:45
Restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıldır kapalı bulunan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadar olan bölümü ziyarete açıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçi kabul edilmeye başlandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile restorasyon çalışmalarının bir bölümü tamamlanan Sümela Manastırı'nı gezerek incelemelerde bulundu.

Alpaslan, yaptığı açıklamada, manastırda restorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında patika yollarda duvar ve derz yapımı, döşemelerin ve merdivenlerin ahşapla kaplanması, mutfak, ayazma, papaz odası ve keşiş odalarını kapsayan bölümlerde askıya alma ve restorasyon imalatlarının tamamlandığını söyledi.

Sümela Manastırı'nın, Türkiye'nin büyük kültürel varlıklarından biri olduğuna işaret eden Alpaslan, restorasyon çalışmalarının tamamlandığı birinci etabı ziyarete açtıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, göreve başladığı günden itibaren Sümela Manastırı başta olmak üzere restorasyonu devam eden bazı yapıların ziyarete açılabilmesi için seferberlik başlattığını anlatan Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra firmalarla yakın iş birliği içinde en kısa zamanda bu eserleri insanların ziyaretine nasıl açabilirizin arayışı içinde olduk. Geçen hafta Bodrum Kalesi'ni açmıştık ve bu hafta da Sümela Manastırı'nı açıyoruz. Sümela Manastırı, ülkemiz ve Trabzon için önemli bir eser. 600 yılı aşkın süredir varlığı olan bir şaheser. Önümüzdeki yıl Sümela Manastırı'nın tamamını ziyarete açtığımızda Dünya Kültür Miras Daimi Listesi'ne kalıcı olarak girmesi için hızlı ve yoğun çalışmaya gireceğiz.

Altındere Vadisi, olağanüstü doğal güzelliğe sahip ve bütün insanlığın cezbedilmesine müsait alan."

AA

Etiketler: Sümela Manastırı, restorasyon
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