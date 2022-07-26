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26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

'Sürücü kusuru' trafik kazalarında ana sebep

26 Temmuz 2022, Salı 16:07
Türkiye'de yılın ilk 6 ayında meydana gelen 88 bin ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 920 kişi olay yerinde öldü, 127 bin 619 kişi ise yaralandı. Kazalarda 88 bin 223 sürücü kusuru tutanaklara geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk 6 ayında 72 bin 989'u yerleşim yerinde, 15 bin 11'i ise yerleşim yeri dışında olmak üzere 88 bin ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası oldu. Kazalarda 920 kişi olay yerinde ölürken, yaralananların sayısı 127 bin 619 oldu.

Kazaların 27 bin 963'ü yandan çarpma, 16 bin 91'i yayaya çarpma, 10 bin 275'i devrilme, savrulma, 9 bin 891'i yoldan çıkma, 9 bin 74'ü arkadan çarpma, 4 bin 831'i ise karşılıklı çarpışma, 4 bin 809 engel/cisim ile çarpışma, 1311'i duran araca çarpma, 1280 yan yana çarpışma, 779'u park etmiş araca çarpma, 672'si araçtan insan düşmesi, 360'ı hayvana çarpma, 352'si çoklu çarpışma, 281'i zincirleme çarpışma ve 31'i ise araçtan cisim düşmesi sonucu meydana geldi.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 39 bin 798'i tek, 43 bin 286'sı iki, 4 bin 916'si da çok araçlı kazalar olarak kayıtlara geçti.

- Sürücü kusurları ilk sırada

Trafik kazalarına neden olan unsurlar içerisinde ilk sırada sürücü kusurları yer aldı. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda toplam 88 bin 223 sürücü kusuru tutanaklara geçti.

Trafik kazalarında ayrıca 10 bin 316 yaya, 2 bin 260 araç, 1524 yolcu ve 414 yol kusuru tespit edildi.

Sürücü kusurlarından "araçlarının hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara göre ayarlamamak" 34 bin 14 ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırayı 13 bin 337 ile "kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama" kusuru aldı. Bunu 8 bin 908 kusurla "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak", 7 bin 445 kusurla "arkadan çarpma", 6 bin 774 ile "dönüş kurallarına uymama" takip etti.

İstatistiklerde ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan araçların cinslerine göre dağılımı da yer aldı. Buna göre, 69 bin 279 otomobil, 25 bin 848 motosiklet, 20 bin 755 kamyonet, 5 bin 443 motorlu bisiklet, 3 bin 734 minibüs, 3 bin 640 bisiklet, 3 bin 548 çekici, 2 bin 930 otobüs, 2 bin 802 kamyon, 864 traktör, 351 özel amaçlı taşıt, 177 iş makinesi, 136 ambulans, 61 tanker, 52 tramvay, 42 arazi taşıtı, 19 tren ve 17 at arabası kazaya karıştı.

İstanbul ilk sırada

Trafik kaza ve sonuçlarının illere göre dağılımı da istatistiklere yansıdı. Buna göre yılın ilk 6 ayında 11 bin 117 ölümlü ve yaralanmalı kazada 58 kişinin öldüğü, 20 bin 730 kişinin yaralandığı İstanbul ilk sırada yer aldı. Ankara'da meydana gelen 6 bin 335 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 39 kişi ölürken, 8 bin 703 vatandaş yaralandı. 5 bin 772 kazanın meydana geldiği İzmir'de ise 34 kişi öldü, 7 bin 302 kişi yaralandı.

Yılın ilk yarısında ölümlü ve yaralanmalı kazanın en az olduğu il ise Ardahan olarak kayıtlara geçti. Bu ilde 6 ay içerisinde meydana gelen 50 kazada 1 kişi ölürken 104 kişi yaralandı.

606 bin 330 araç trafikten men edildi

Trafik kazalarının azaltılması ve yol güvenliği için 24 saat görev yapan trafik polisleri, 2022'nin ilk yarısında 10 milyon 267 bin 990 trafik ceza tutanağı düzenledi. Yazılan cezaların 8 milyon 417 bin 176'sı araç plakasına, 1 milyon 836 bin 380'i sürücülere, 11 bin 900'ü yolculara, 2 bin 534'ü de yayalara uygulandı.

Denetimlerde alkollü araç kullanan 93 bin 694, 100 ceza puanını dolduran 3 bin 495 ve 5 kez hız limitini aşan 326 sürücü hakkında işlem yaptı. Ayrıca 606 bin 330 araç da trafikten men edildi.

AA

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