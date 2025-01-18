Tatil seyahatlerine dikkat

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ara tatilde şehirlerarası trafiğe çıkacak olanlar için uyarılarda bulundu.

“MEB’e bağlı 20 milyona yakın öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için yarıyıl tatili başlıyor. 18 Ocak- 2 Şubat tarihlerini kapsayan 16 günlük yarıyıl tatili hem öğrenciler hem de veliler için büyük bir fırsat. Ancak bilindiği üzere sürücülerin genelinin yollarda olduğu özel günlerde ve yoğun kış şartlarının hâkim olduğu havalarda trafik kazası sayılarında büyük artış yaşanıyor. Sömestre tatilinde özel aracıyla yola çıkacak olanlar hava şartlarını göz önünde bulundurarak araçlarını mutlaka kışa uygun şekilde hazırlamalı. Aşırı hızdan kaçınılarak trafik kurallarına mutlaka riayet edilmeli. Yollardaki yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının kullanımına öncelik verilmeli” dedi. Seyhan Şentürk - Ankara

Okunma Sayısı: 145

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.