TBMM'de Deprem Komisyonu kuruluyor

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından 5 siyasi partinin ortak önergesiyle deprem araştırma komisyonu kuruluyor.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi. İzmir'de cuma günü şiddetli bir deprem meydana gelmiş ve doğal felakette şu ana kadar 109 kişi vefat ederken 20 bina da yıkılmıştı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1508 artçı sarsıntı kaydedildi. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremde birçok bina tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Euronews Türkçe

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