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8 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

TBMM'de 'kısa çalışma' dönemi önerisi

08 Ekim 2020, Perşembe 14:31
TBMM Genel Kurulu'nun, pandemi sürecinde haftada 3 gün yerine 2 gün çalışması önerildi. AK Parti ve MHP'nin onay verdiği, muhalefet partilerinin de ''evet'' demesi durumunda Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren salı ve çarşamba günleri çalışacağı belirtildi.

27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılına başlayan TBMM'de yeni tip koronavirüs tedbirleri alındı.

Buna göre Genel Kurul'un, koronavirüs önlemleri kapsamında haftada 3 gün yerine 2 gün çalışması gündeme geldi.

AK PARTİ VE MHP'DEN ONAY, MUHALEFETİN KARARI BEKLENİYOR

AK Parti ve MHP'nin, pandemi sürecinde ''kısa çalışma'' dönemine onay verdiği, muhalefet partilerinin de ''evet'' demesi durumunda Meclis Genel Kurulu'nun önümüzdeki haftadan itibaren salı ve çarşamba günleri çalışacağı belirtildi.

Ayrıca yeni dönemde bazen gece yarılarına kadar süren Genel Kurul mesaisi artık belli bir saatte tamamlanacak.

GENEL KURUL EN GEÇ SAAT 24.00'TE KAPATILACAK

Genel Kurul'un çalışma saatlerinin erkene çekilerek en geç 24.00'te kapatılması planlanıyor.

Bu dönemde milletvekilleri Meclis'te bulunacak ancak gerekmedikçe toplu halde Genel Kurul salonunda yer almayacak.

ZİYARETÇİ YASAĞI

Öte yandan özellikle Genel Kurul’un çalıştığı günlerde milletvekillerinin ziyaretçi kabul etmemesi istendi.

Ayrıca pandemi nedeniyle Genel Kurul toplantı yeter sayısı için yoklama yapılmaması da istendi.

KORONAVİRÜS TESTİ TALEBİ

Milletvekillerinin, seçim bölgelerine yaptıkları ziyaret sonrası Meclis’e gelmeden önce test yaptırmaları da istenecek.

NTV

Etiketler: TBMM, kısa çalışma
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