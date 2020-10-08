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8 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Tekirdağ'da hortum hayatı olumsuz etkiledi

08 Ekim 2020, Perşembe 17:25
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kısa süreli etkili olan hortum, maddi hasara yol açtı.

Meteorolojinin turuncu ikazla uyardığı Trakya genelinde sağanak, etkisini sürdürüyor. 

Bölge genelinde sağanağın yanı sıra Marmaraereğlisi ilçesinde kısa süreli hortum da etkili oldu. 

Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, ilçedeki bazı binaların çatılarına zarar verdi. 

Belediye Başkanı Hikmet Ata, şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle 3 binanın çatısı ile sahildeki bir kafeteryanın masa ve sandalyelerinin zarar gördüğünü, bazı ağaçların devrildiğini söyledi.

AA

Etiketler: Tekirdağ, hortum
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