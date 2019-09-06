TEM'de trafik kazası

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda hafif ticari araçla çarpışan TIR devrildi. Kaza nedeniyle 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke gişeleri mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir su dolum firmasından paket halindeki içme suyu alan Şahin K. idaresindeki TIR, İstanbul istikametinde seyir halindeyken yan yoldan TEM Otoyolu’na giren Zeliha Y. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan TIR yan yattı. TIR'ın kasasında bulunan paket halindeki sular ise yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR nedeni ile TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda ilerlemeyen sürücüler, yolun açılmasını bekledi. NTV

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