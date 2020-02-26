Toplu ulaşımda virüs temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Metro ve Ankaray’ın merkez istasyonu Kızılay’da gece yarısı çalışmalara başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, istasyon giriş ve çıkışları ile iç ve dış mekânlarda detaylı temizlik yaptı. Çalışmaları yerinde izleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, bütün dünyada üst solunum yolu enfeksiyonlarının gündemde olduğu bugünlerde halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlerini bir kat artırdıklarını söyledi. AA

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