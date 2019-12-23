"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Trabzon ve Giresun’da orman yangınları

23 Aralık 2019, Pazartesi 22:16
Trabzon’un Araklı, Arsin, Çaykara ve Sürmene ilçeleri ile Giresun’un Eynesil ilçesinde ormanlık alanlarda bugün akşam saatlerinde sıcak hava ve rüzgarın etkisi ile orman yangınları çıktı. Çıkan yangınlara İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken, çıkan yangınlarda şuana kadar 5 ev yandı.

Yangınlar ilk olarak Arsin ilçesi Fındıklı ve Güneyce mahallelerinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangında can kaybı yaşanmazken, yangın söndürme çalışmalarına Gümüşhane’nin Torul İlçe Orman İşletme Şefliği’nden arazözler de katıldı. Alevlerin ilerlemesi nedeniyle bölgede bulunan bazı evler boşaltılırken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Arsin ilçesindeki yangının ardından Araklı ilçesi Türkeli, Pervane ve Yeniköy mahallelerinde de bugün orman yangınları çıkarken, bu yangınlarda 3 ev yangında hasar gördü. Yine Sürmene ve Çaykara ilçelerinde de orman yangınları çıkarken, Çaykara ilçesi Ulucami’de 2 ev yangında kül olurken, ormanlık alanda yangının sürdüğü öğrenildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde orman yangını

Eynesil İshaklı Köyü Muratoğlu mevkisinde de orman yangını çıktı. Yangın rüzgar ve sıcak havanın etkisi ile yayılırken, görgü tanıklarının Eynesil Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen iftaiye ekipleri yola yakın yerlere müdahale etse de, rüzgarın etkisiyle yangın alanı genişleyerek devam ediyor.

Eynesil İlçe Jandarma ekipleri ve Görele Orman işletme müdürlüğü ekiplerinin de olay yerinde yangına müdahale etmeye çalışıyor. Çaykara Ulucami köyünde 2 ev yandı.

Öte yandan yangınlar nedeniyle Trabzon Valiliği'nde bir kriz merkezi oluşturulduğu öğrenildi.

Etiketler: Trabzon, Giresun, orman yangınları
Okunma Sayısı: 300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Askeri yolla çözüm olmaz

    Suriyelilerin %60’ı gitmekten yana

    Sınırları kaldırmak mı?

    İdlib mutabakatı ne oldu?

    Değerli Konut Vergisinde yanlış hesap

    Devletin enflasyonu % 22.58

    Müslümanlara haksızlık yapan Hindistan’a tepki

    Çocukları sevindirdiler

    Cami saldırısı silahları toplattı

    Rant var vazgeçmezler

    Siyaset sahiciliğini yitirdi

    İmamoğlu: Ya Kanal, ya İstanbul!

    Trabzon ve Giresun’da orman yangınları

    'Rusya Suriye'de yeni bir askeri güç kuruyor' iddiası

    Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

    Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı ile görüştü

    Irak'ta eylemciler açlık grevine başladı

    Tel Abyad'da terör saldırısı: 8 ölü

    Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

    Yeni yıl zamları

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Talimatlı savcılar listesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güvenlik soruşturmasında dayatma geri tepti
    Faruk ÇAKIR

    Adalet kâğıt üstünde
    Muzaffer KARAHİSAR

    Merhum Muhammed Said’den kalanlar
    Genel

    Rant var vazgeçmezler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir derin kumpas: Kubilay Cinayeti (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetten indirilen nimetler
    Rüstem GARZANLI

    Yeni Asya duruşunu hiç bozmadı
    Genel

    Suriyelilerin %60’ı gitmekten yana
    Genel

    Değerli Konut Vergisinde yanlış hesap

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.