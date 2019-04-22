Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu gelir-gider tablosunu belediyeye astı

"Gelir gider tablosunu belediye binamıza asarak, halkımızın bilgisine sunduk”

Ovacık Belediye Başkanı olduğu dönemde şeffaf belediyecilik anlayışı gereği belediyenin gelir-gider tablosunu paylaşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yeni dönemde de şefaf belediyecilik anlayışını sürdürüyor. Maçoğlu, Tunceli Belediyesi'nin gelir gider tablosunu da belediye binasına astı. Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Belediyemize ait 2018-2019 gelir gider tablosu halkımızla paylaşıldı. Şeffaf belediyecilik kapsamında Tunceli Belediyesi olarak 2018-2019 tarihleri arasında belediyemize ait gelir gider tablosunu belediye binamıza asarak, halkımızın bilgisine sunduk” ifadeleri kullanıldı.

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