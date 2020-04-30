Türk Kızılay'dan 'acil kan ihtiyacı' çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kan bağışlarının asgari kritik seviye olan 30 binlerin altına gerilediğini belirterek, 'acil kan ihtiyacı' çağrısında bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kan bağışlarının asgari kritik seviye olan 30 binlerin altına gerilediğini kaydetti. Kınık, Twitter hesabından "Acil kan ihtiyacı" başlığıyla yaptığı videolu paylaşımda Kızılay Kan Merkezinden vatandaşlara seslenerek, bu sefer ihtiyacın acil olduğunu, hastanelerin, hastaların günlük kan ihtiyacını karşılama noktasında sıkıntıya girdiklerini söyledi. AA

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