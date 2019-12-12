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Türk Kızılaydan Suriye'ye insani yardım

12 Aralık 2019, Perşembe 21:17
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Çobanbey ve Azez'deki ihtiyaç sahibi Suriyelilere kıyafet, gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

Türk Kızılay tarafından Suriye'de gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç'un da katılımıyla Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab, Çobanbey ve Azez'de 9 bin 600 ekmek, 14 ton su, 259 koli gofret, 400 meyve suyu, 130 hijyen seti ve 130 gıda kolisi ile 2 bin 572 parça kıyafet dağıtımı gerçekleştirildi.

Turunç, kurum olarak birinci önceliklerinin bölgede yaşayan insanların gıda sorununun çözümüne katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

İnsanların yaşam alanlarının elverişli hale getirilmesine yönelikte çalışmalar yürüttüklerini aktaran Turunç, bunun yanında zaman zaman hijyen malzemesi ve çocukların eğitimleriyle ilgili ihtiyaçlarının da giderildiğini belirtti.

Bölgede yaşam standartlarının her geçen gün daha da arttığını ifade eden Turunç, "İnsanlar can güvenliği içerisinde ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Türkiye'nin çok ciddi katkısı burada kendisini hissettirmiş durumda. Çok ciddi manada bir sıkıntı görmedim. Mevsimden dolayı biraz sıkıntı var. Vereceğimiz battaniye, dağıtacağımız kömür ve diğer ısınma malzemeleriyle bu kışı da rahat bir şekilde atlatırlar diye ümit ediyorum." diye konuştu.

Turunç, yardımların devam etmesi için destek vermek isteyen hayırseverlere kapılarının her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Türk Kızılay, Suriye, insani yardım
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