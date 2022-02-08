Turkish Cargo operasyonları İstanbul Havalimanı'nda yapılacak

THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, "Türkiye'nin hava kargo köprüsü Turkish Cargo olarak, bütün süreçleri otonom ve robotik sistemlerle donatılmış yeni yuvamız SmartIST ile geleceğe hiç olmadığı kadar hazırız." dedi.

Turkish Cargo, hava kargo taşıma faaliyetlerinin tamamını mega kargo tesisi "SmartIST"te birleştirdi. Türk Hava Yolları (TH) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın 2019 yılının nisan ayında tam kapasite hizmet vermeye başlamasıyla yolcu seferleri üzerinden gerçekleştirdiği kargo faaliyetlerini buraya taşıyan Turkish Cargo, kargo uçağı operasyonlarını ise Yeşilköy Havalimanı'nda sürdürüyordu. Hava kargo markası, altyapısının tamamıyla hazır hale gelmesiyle birlikte kargo uçağı faaliyetlerini de 72 saat süren geçiş operasyonuyla İstanbul Havalimanı'ndaki mega kargo tesisine taşıdı. Bu taşınmayla Yeşilköy Havalimanı'na veda eden Turkish Cargo, bundan sonraki tüm operasyonel süreçlerini hava kargo lojistiğinin yeni merkezi SmartIST'ten yürütecek. AA

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