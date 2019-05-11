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11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Türkiye'de en çok yağışın görüldüğü il Şırnak oldu

11 Mayıs 2019, Cumartesi 12:09
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne 6 ayda düşen alansal yağış miktarı önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre 6 ayda Şırnak, Rize'den daha çok yağış aldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün ölçüm noktalarından derlediği verilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne, 1 Ekim 2018'den 31 Mart 2019'a kadar 6 ayda düşen alansal yağış miktarı önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

Türkiye'de en çok yağışın görüldüğü il ise önceki yıla oranla yüzde 157,6 artışın sağlandığı Şırnak oldu. 977,4 kilogram yağış alan Şırnak, son 40 yılda ölçülen en yüksek rakama ulaştı. Önceki yıl en fazla yağışın görüldüğü Rize'ye 6 ayda düşen yağış miktarı 864,2 kilogram ölçüldü. Böylece Şırnak, son 40 yılın en yüksek yağışını alarak Rize'yi geride bıraktı.

"Türkiye'de en çok yağışın Şırnak'ta gerçekleştiği görülmektedir"

Meteoroloji 15. Bölge Müdürü Dursun Bozkurt, Şırnak'ın uzun yıllar alansal yağış ortalamasının 482 kilogram olduğunu belirterek, "Bu değer 1980 yılından bu yana en yüksek yağış miktarına ulaşmış demektir. 977,4 kilogram yağış alan Şırnak, Türkiye'deki en yüksek yağışa ulaşmış görünüyor. 6 aylık alansal yağışların incelenmesi neticesinde il olarak Türkiye'de en çok yağışın Şırnak'ta gerçekleştiği görülmektedir." dedi.

AA

Etiketler: Şırnak, yağmur
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