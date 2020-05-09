Türkiye'de kirada oturanların oranı yüzde 21 arttı

Türkiye’de kendi evinde oturanların sayısı düşerken kirada oturanların oranı hızla artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, kirada oturanların oranı 2012-2018 arasını kapsayan 6 yılda yüzde 21 artış gösterdi. Aynı dönemde kendi evinde oturanların oranı ise yüzde 3 düştü.

TÜİK’in açıkladığı Aile İstatistikleri oturulan konutun mülkiyet durumunda son yıllarda ciddi bir değişim olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre 2018 yılında halkın yüzde 59’u kendi evinde otururken yüzde 25,2’si kiracı durumunda. TÜİK verilerine göre bu oran 2012 yılında kendi evinde oturanlar için yüzde 60,6 ve kiracılar için yüzde 20,9 idi. Bu da 6 yılda kendi evinde oturanların sayısının yüzde 3 düşerken kiracıların oranında yüzde 21 artış olduğunu gösteriyor.

Harcamaların dörtte biri konut ve kiraya gidiyor

Peki, hanehalkları harcamalarının ne kadarını konut/kiraya ayırıyor? TÜİK’e göre 2018 yılında halk harcamalarının yüzde 23,7’si konut/kiraya ayırıyor. Bu hanehalklarının en büyük harcama kalemini oluşturuyor. İkinci sırada yüzde 20,3 ile gıda ve alkolsüz içecekler geliyor. Üçüncü sırada yüzde 18,3 ile ulaşım var.

Yoksulların konut ve kira harcaması daha yüksek

Türkiye genelinde hanehalkı harcamalarının yüzde 23,7’si konut ve kiraya gidiyor. Ancak bu oran yoksullarda yüzde 31,4 iken zenginlerde yüzde 20,3. Bu; yoksulların yaptığı aylık 100 liralık harcamanın 31,4 lirasının kira ve konuta ödendiğini gösteriyor.

Türkiye’de satılan konut sayısı, 10 yıldan bu yana her sene artarken 2018’de düşüşe geçti.