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21 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

'Türkiye kendi markasıyla uçak üretecek'

21 Ağustos 2019, Çarşamba 20:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aquila Havacılık'ın Almanya'daki üretiminin bir kısmını Türkiye'ye taşıyacağız. Türkiye'de kendi markamızla uçak üretimi yapmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı'na katılmak üzere Berlin'de bulunan Varank, ilk olarak Siemens Teknopark'ı ziyaret etti. 

Söz konusu tesisteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Varank, ziyaretinin ikinci durağı olarak Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık'ın eğitim uçağı fabrikasında incelemelerde bulundu. Varank, şirket ve ürün geliştirme projelerine yönelik yapılan sunumun ardından, üretim merkezini gezdi.

Şirketin Türkiye'de de üretim yapmayı planladığını bildiren Varank, şunları kaydetti: 

"Amacımız Türkiye'de katma değerli üretimi ve katma değerli ürünleri çoğaltmak. Havacılık sektörü bu açıdan önemli. Aquila Havacılık’ın Almanya’daki üretiminin bir kısmını Türkiye’ye taşıyacağız. Türkiye’de kendi markamızla uçak üretimi yapmış olacağız. Türk girişimcilerimizin dünyanın her yerinde yatırımlar yapması ve buradan elde ettikleri katma değeri Türkiye’de de uygulayarak üretebilmeleri sanayimiz açısından önemli."

Varank, bakanlık olarak uçak fabrikası yatırımı için yer arayışına başladıklarını belirterek, "Böyle bir yatırım için bir piste ihtiyaç var. En kısa sürede kendilerine en uygun yeri bularak üretim tesislerini kurmalarını istiyoruz" diye konuştu. 

Etiketler: Mustafa Varank, Türkiye, uçak, marka, üretim
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