Türkiye’nin karbon haritası çıkarıldı: Sera gazına dikkat

Her geçen yıl iklim değişikliği hareketleri biraz daha artıyor. Türkiye’nin karbon haritasına göre sera gazının atmosfere salımı arttıkça, bu olumsuzluklar da artıyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iklim değişikliğine sebep olan sera gazından kaynaklanan olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. Gürer’in önergesini cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin karbon haritasının çıkarıldığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, buğday ve mısır ekili alanlar ile hayvancılık işletmelerinde atmosfere salınan sera gazlarının ölçüm ve izlenmesi için başlattıkları çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bakan Pakdemirli, İklim değişikliği ve tarımsal kuraklıkla mücadele kapsamında kuraklığa dayanıklı 22 adet Ekmeklik Buğday, 9 adet Makarnalık Buğday, 13 adet Arpa çeşidi geliştirildiğini de açıkladı.

Sera gazı ile mücadele

Bakan Pakdemirli değişikliğine uyum ve sera gazı emisyonlarını azaltıcı faaliyetler arasında Yağmur Hasadı, Tasarruflu Su Kullanımı, Azaltılmış Toprak İşleme, Anıza Doğrudan Ekim Yöntemleri, Rüzgâr Perdesi, Arazi Toplulaştırma, Tarım Sigortaları, Organik Tarım ve Biyoenerji Kaynaklarının Kullanımı gibi projelerin yer aldığını belirtti. Önerge sahibi Ömer Fethi Gürer, Bakanların sorulara sonuç değil devam eden çalışmalarla cevap verdiğini, 18 yıldır bu anlamda önemli büyük bir projenin tamamlanmadığını, toplulaştırma gibi önemli bir çalışmanın dahi bitirilemediğini söyledi. Gürer, “Projelerin adı var ancak zamanında, sorunu engelleyecek büyük projelerin bitmediği ve devam ettiği görülüyor. Bu bağlamda İklim değişikliğinin giderek arttığı süreç dikkate alınarak projelerin uygulanmasında daha faal olunmalıdır. Kuraklığa dayanıklı 22 adet Ekmeklik Buğday, 9 adet Makarnalık Buğday, 13 adet Arpa çeşidi geliştirilmiş ve bu çeşitlerin bölgelere göre tavsiye listeleri oluşturulması bu bağlamda Bakanlığın olumlu bir çalışması, ancak bu konuda da Bakan ne kadar alanda, ne kadar ton ekim yapıldığını da açıklamamış, Tohum var, ekim hangi boyutta, bunun bilinmesi çalışmanın başarı oranını yansıtır” dedi.

Ciddi tedbirler alınmalı

İklim değişikliğinin bütün dünyayı tehdit eden önemli bir sorun olduğunu kaydeden Gürer, “Tüm dünyada ve ülkemizde sıcaklıklar artıyor. Bu yaz son 90 yılın en sıcak günlerini yaşadık. Buzullarda ki erime, tayfun, hortum, çöl sıcakları, kum fırtınası ve benzeri iklim değişikliği hareketleri her geçen yıl biraz daha artıyor. İklim değişikliğine neden olan en önemli olgular arasında gösterilen sera gazının atmosfere salımı arttıkça, bu olumsuzluklar da artıyor. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı salınımının makul seviyede tutulması gerekiyor. Bu konuda ülkelerin tek başına alacağı önlemlere ek tüm dünyada bu konuda ciddî önlemler alması gerekiyor” dedi.