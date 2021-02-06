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6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Tuz Gölü’nde yeni bitki türü keşfedildi

06 Şubat 2021, Cumartesi 17:09
Aksaray’da Tuz Gölü havzasında düğün çiçeği familyasından yeni bir bitki türü keşfedildi.

Keşif, Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul, Doç. Dr. Mehtap Tekşen ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Duman’ın, Tuz Gölü’nün güney bölgelerinde 4 yıl süren arazi çalışmaları sonucunda yapıldı. Doç. Dr. Erkul yaptığı açıklamada, Tuz Gölü ve çevresinde birçok çalışma yürüttüklerini, çorak görünen bölgenin aslında botanikçiler için bir cazibe merkezi olduğunu söyledi. 2017’de arazi çalışmaları sırasında daha önce doğada görmedikleri bir formda düğün çiçeği bitkisine rastladıklarını anlatan Erkul, “Tabiî ki bizde büyük bir heyecan uyandırdı. Hemen bitkinin peşine düştük. Araştırmalar ve detaylı incelemeler neticesinde bitkinin yeni bir tür olduğuna kanaat getirdik. Bitkiye Latince ‘ranunculus aydoğdui’ ismi verdik. Tuz Gölü, yapısıyla zaten çok özel bir konumda. Bu özelliğinden dolayı bitkinin Türkçe adını ‘acı düğün çiçeği’ koyduk.” diye konuştu. 

AA

Etiketler: Tuz Gölü, bitki, keşif
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