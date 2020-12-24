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Uber geri dönüyor

24 Aralık 2020, Perşembe 10:18
İstinaf mahkemesi bugün aldığı karar ile Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinaf mahkemesi kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırdı.

Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

UBER SÖZCÜSÜ: UYGULAMAMIZI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Uber Global sözcüsü, "Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

2014 yılından itibaren İstanbul'da hizmet vermeye başlayan Uber'in bugüne dek 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilerek kullanıldığı belirtilirken erişim engelinin kalkması ile, Uber uygulamasında UberTaksi hizmetinin sunulabileceği ifade edildi. Uber uygulamasını erişim engelinden önce İstanbul’da 14 bin 500 taksi sürücüsü kullanılıyordu.

NE OLMUŞTU?

Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti.

NTV

Etiketler: Uber
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  • Ozer

    25.12.2020 00:37:48

    Özgürlükler kapsamında tercihler ulaşım komfor ve araçlar çeşitlenmeli.

Risale-i Nur Külliyatı

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