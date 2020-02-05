Van'da çığ felaketi: 5 kişi vefat etti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüs ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekipler çığ altında kalan minibüsten 7 kişiyi kurtarırken, 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Şu anda vefat eden 5 vatandaşımız, operatörle birlikte sağ kurtarılan 7 yaralımız var. 2 kişinin daha çığ altında olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgede çalışmalar devam ediyor" dedi. Euronews Türkçe

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