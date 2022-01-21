Van Gölü buz tuttu

Yaşanan kuraklıktan dolayı suyu büyük oranda çekilen Van Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu. Bölgede yaşayanlar, ilk kez gölün donduğuna şahit olduklarını söyleyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Son yılların en soğuk kışının yaşandığı Van'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi günlük yaşamı da zorlaştırdı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına 30, gündüz de 10 dereceye kadar düştüğü kentte, suyu tuzlu ve sodalı olan Van Gölü'nün bazı bölgeleri buzla kaplandı. Gölün donması karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yüzeyde oluşan 30-40 metrelik buz tabakasının üzerinde yürüdü, fotoğraf çekti.

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