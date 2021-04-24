Veresiye defterindeki borçlar böyle ödeniyor

Gaziantep Valiliğince geçen yıl hayata geçirilen “Zimem Defteri” projesiyle dezavantajlı mahallelerde bakkal ve fırınlardaki borçlar, hayırseverlerin bağışlarıyla bu sene de ödenmeye başlandı.

Vali Davut Gül, Şehitkamil ilçesi Şirin- evler Mahallesi’nde bir bakkalın veresiye defterindeki borçların kapatılması işlemine katıldı. Burada açıklama yapan Gül, projenin geçen yıl hayata geçirildiğini söyledi. Bunun Osmanlı’dan bugüne kadar gelen bir sosyal destek projesi olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu, “Toplamda 81 mahallede çalışmamız var. Hedefimiz seçtiğimiz 400 bakkal ve 120 pide fırınının veresiye defterini satın almaktır” AA

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