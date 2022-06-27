“Yardım” dolandırıcılarına dikkat

Dolandırıcılar yeni yöntemlerle vatandaşların karşısına çıkmaya devam ediyor.

Son aylarda kullanılan yollardan biri de yardım vaadiyle vatandaşların kimlik ve banka bilgilerinin ele geçirilmesi. Kötü niyetli kişiler bunun için vakıf ve yardım platformu kurmuş gibi hareket ederek vatandaşlara ulaşıyor.

Daha sonra temas kurdukları kişilerden kimlik ve banka bilgilerini istiyor. Bilgileri ele geçiren dolandırıcılar hızla sırra kadem basıyor.

dw Türkçe’nin haberine göre, çözüm platformu sikayetvar.com’un verilerinde de son dönemde sivil toplum kuruluşları hakkında yapılan şikayetlerde büyük bir artış var. Zira geçen yılın ilk 4 ayında sivil toplum kuruluşları hakkında 400 şikâyet yapılırken bu 2022’nin aynı döneminde 1998 adete ulaşmış durumda. Şikayetlerdeki bu yüzde 400’lük artışın büyük bölümü ise hesap ve ödeme gibi başlıklardan oluşuyor. Aynı dönemlerde sivil toplum kuruluşları ile detaylı bilgi almak için platformu ziyaret eden kullanıcıların sayıları 93 bin 790’dan 253 bin 228’e yükselmiş durumda.

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, son yıllarda kötü niyetleri kişilerin kullandığı yöntemlere sürekli yenilerinin eklendiğini ve vatandaşların bu konularda dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Vatandaşları özellikle kimlik ve banka bilgilerinin paylaşımı noktasında uyaran Küçük, “Bu konuda özel bir dikkat gerekiyor. Kimlik, pasaport ve diğer önemli belgelerle birlikte banka bilgilerinin de kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmaması gerekiyor” diyor.

Sikayet.var’ın paylaştığı bilgilere göre vatandaşların en fazla şikâyet ettiği konulardan biri de yardım vakfı olarak kendilerini tanıtan kişilerin vatandaşlara yardım vaadinde bulunması ancak kişisel verilerin paylaşımının ardından bir daha dönüş yapılmaması.

Haber Merkezi