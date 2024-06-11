Yeni sıcaklık rekorları kapıda

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, en sıcak ilkbaharın ardından rekor sıcaklıkların haziran sonuna kadar devam edebileceğini ve 2024’ün en sıcak ikinci yıl olabileceğini söyledi.

Türkiye en sıcak Haziran’ı yaşıyor İlkbahar mevsimindeki her ay yeni sıcaklık rekorlarını beraberinde getirirken mayıs ayı da tüm zamanların “en sıcak mayıs” ayı oldu. Kurnaz, iklim değişikliği nedeniyle her geçen mevsimin daha önceki yıllara kıyasla biraz daha sıcak olacağını, bu senenin ilkbahar mevsiminin de geçen yıllara kıyasla daha sıcak ve kurak geçtiğini söyledi. Sadece 2024 yılı ilkbahar mevsiminin değil, son 12 ayın “insanlık tarihinde görülen en sıcak 12 ay” olduğunu belirtti. Haziranın sonuna kadar muhtemelen rekor sıcaklıkların devam edeceğini, 2024’ün, 2023’ün ardından en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü ikinci sene olabileceğini ifade eden Kurnaz, bu yaz birçok noktada sıcaklık rekorları kırılabileceği, Türkiye’de ise 50 derece ve üzerindeki sıcaklıkların görülmesinin çok kolay olmayacağı tahminini paylaştı. Haber Merkezi İstanbul’da termometreler 40 dereceyi görecek

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

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