‘Yeni Yusufeli’ inşa ediliyor

Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin yeni kurulan yeniden yerleşim yeri hızla inşa ediliyor. Vali Yılmaz Doruk, ilçenin deniz manzaralı modern bir şehir olarak inşa edildiğini belirtti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli yeniden yerleşim yeri altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 18 milyon metreküp kazı yapılarak 80 hektar yerleşim alanı, 70 hektar park ve rekreasyon alanı olmak üzere toplam 150 hektarlık alan oluşturulduğunu söyledi.

Vali Doruk, yapımı tamamlandığında 270 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin yeni kurulan yeniden yerleşim yerinde incelemelerde bulundu. Vali Doruk, burada yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi sebebiyle baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesinin, Yansıtıcılar ve Sakut Deresi mevkisinde yeniden deniz manzaralı modern bir şehir olarak inşa edildiğini belirtti.

Yeni yerleşim yerinde altyapı ve üst yapı çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Doruk, “Yeniden yerleşim yeri altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 18 milyon metreküp kazı yapılarak 80 hektar yerleşim alanı, 70 hektar park ve rekreasyon alanı olmak üzere toplam 150 hektarlık alan oluşturulmuştur” diye konuştu.

Kısmen etkilenecek köylerle altyapı çalışmaları devam ediyor

Doruk, baraj sularından kısmen etkilenecek İşhan, Çevreli ve Tekkale köylerinde ise altyapı çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında toplam 19 köy ve ilçe merkezinde kamulaştırılacak 8 bin 640 dekar alanda toplam 14 bin 433 parsel bulunduğunu ifade eden Vali Doruk, proje genelinde parsel bazında yüzde 73 gerçekleşme sağlandığını aktardı. Vali Doruk, Karayolları ve yeniden yerleşim inşaatı çalışmaları ile eş zamanlı olarak öncelik arz eden köyler ve mahallelerden başlanarak uzlaşma görüşmeleri yapıldığını kaydederek, “2018 yılı Ağustos ayı itibarıyla 14 köyün uzlaşma görüşmeleri tamamlanmış ve davaları açılmıştır. Proje genelinde alan bazında yüzde 75 gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.