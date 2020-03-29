Yerel marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması konusunda tavsiye kararı aldı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması konusunda tavsiye kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TPF, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler alarak Türkiye'nin dört bir yanında daha iyi hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Federasyon yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Mart Cuma günü Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbir paketi kapsamında, "özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir" söylemini takiben yeni bir tavsiye kararı aldı.

Karara göre, federasyona bağlı olarak Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması tavsiye ediliyor.