Yeşilova Belediye Başkanı'na yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yönelik saldırıda 3 kişi tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı.

Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine düzenlenen silahlı saldırıyla lgili 3 kişi tutuklandı. Yeşilova İlçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen otel işletmecisi Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 8 kişi ise adli kontrolle serbet bırakıldı. NTV

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