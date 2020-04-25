Yeşilova Belediye Başkanı'na yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yönelik saldırıda 3 kişi tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı.
Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine düzenlenen silahlı saldırıyla lgili 3 kişi tutuklandı.
Yeşilova İlçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen otel işletmecisi Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 8 kişi ise adli kontrolle serbet bırakıldı.
NTV