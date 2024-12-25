Yılın yemeği tavuk döner oldu

Yemeksepeti, 2024’te Türkiye’nin yemek sipariş alışkanlıklarına yönelik verileri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tavuk döner dürüm, yılın en popüler yemeği olurken, tatlı kategorisinde gençlerin gözdesi waffle zirvedeki yerini korudu. Yemeksepeti Market ve Mahalle kategorilerinde ise temel ihtiyaç ürünleri öne çıktı. Türkiye genelinde en çok sipariş edilen yemekler, yerel tatlarla küresel lezzetlerin bir arada olduğunu gösterdi. En çok sipariş edilen ilk 5 yemek tavuk döner dürüm, burger, lahmacun, pizza ve çiğ köfte oldu. AA

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