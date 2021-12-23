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23 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Yoğun kar nedeniyle 433 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

23 Aralık 2021, Perşembe 11:24
Van, Hakkari, Muş, Bitlis, Erzurum ve Ağrı'da yoğun kar nedeniyle 433 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kardan dolayı kent merkezi ile ilçelerdeki 109 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezi ile ilçelerde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 250 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yaptı.​​​​​​​

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 105 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kent genelinde 39 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Köy yollarının bir an önce açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Yentür, acil durumlar için bir ekibin de hazır bekletildiğini kaydetti.

Belediye ekipleri ise kent merkezinde tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Erzurum

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle Erzurum'da dün kapanan 372 mahalle yolunun ulaşıma açılması için Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını gece boyuncu sürdürdü.

İş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu kapalı yollardan 274'ü yeniden ulaşıma açıldı, 98 mahallenin yolu ise ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını rotatif ve iş makineleriyle sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da da İl Özel İdaresi ekipleri, dünden beri yaptıkları çalışmalarla ulaşıma kapanan 237 köy yolundan 218'inde yeniden ulaşımı sağladı.

82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekiple yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, halen ulaşıma kapalı olan 19 köy yolunu açmaya çalışıyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kent genelinde ulaşıma kapanan 63 köy yolunu, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce açacaklarını belirtti.

Bitlis Belediyesi de beyaza bürünen kent merkezindeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

AA

Etiketler: kar, ulaşım yeri
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