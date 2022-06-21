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21 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Yolda bulduğu 120 bin lirayı sahibine verdi

21 Haziran 2022, Salı 17:00
Şanlıurfa’da sattığı arabasının parasını telefonla konuşurken kaldırımda unutan işçinin 120 bin lirasını bulan uzman çavuş, parayı sahibine verdi.

Haliliye ilçesinde bankaların bulunduğu bölgeden geçen İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş, kaldırımda oturan ve telefonla endişeli şekilde konuşan bir kişiyi fark etti.

Oturduğu yerden bir süre sonra kalkan kişinin poşetini unuttuğunu gören uzman çavuş, poşetin içerisinde para olduğunu fark etti ve yaptığı araştırma sonucu paranın sahibini bularak teslim etti. Paranın anne ve babasının tedavisi için gerekli olduğunu dile getiren Kaplan, 120 bin lirasını teslim aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

 

AA

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