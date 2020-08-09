Yoluna bu şekilde devam etti

İçinde yolcunun bulunmadığı, alev alan seyir halindeki yolcu otobüsü yoluna devam etti.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda, içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki İETT otobüsünün, 23.30 sıralarında Cevizlibağ'dan itibaren motor kısmından dumanlar çıkamaya başladı. Yolda geçen başka sürücülerin, otobüsün yandığıyla ilgili uyarıları dikkate almayan otobüs sürücüsü Haliç Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti. Daha sonra sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu.

Otobüsten inen sürücü, diğer sürücülerin de yardımıyla yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yol boyunca dumanların çıktığı ardından alev alan aracın görüntülerini ise uyarılarda bulunan bir sürücü cep telefonuyla çekti

İlk dumanların çıkmaya başladığı andan itibaren yaklaşık 3 kilometre ilerleyen otobüs sürücüsü, yol boyunca D-100 karayolunda yoğun duman oluşmasına neden oldu.