Yük gemisi karaya oturdu

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İnebolu ilçesinde yük gemisinin karaya oturmasıyla ilgili, "11 mürettebatın tamamını iki saatlik bir çalışmayla sağ salim, herhangi bir yaralanma, sıkıntı olmadan kurtardılar." dedi.

İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamerun bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi. Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, mürettebattan 6 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye merdiveni geminin dalgalar nedeniyle sallanması sonucu hasar görünce kurtarma çalışmasına ara verildi. Yeni gelen itfaiye aracı, gemide kalan diğer mürettebatı da kurtardı. Kurtarılan mürettebat, İnebolu Öğretmenevi'ne yerleştirildi. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, mürettebatı Öğretmenevi'nde ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Vali Dallı, daha sonra geminin karaya oturduğu bölgeye geçerek incelemelerde bulundu. AA

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