Zübeyir Gündüzalp mevlidi bugün

Ermenek İlim ve Kültür Vakfı ve Yeni Asya Ermenek Temsilciliği tarafından organize edilen Zübeyir Gündüzalp Mevlidi, 7 Mayıs Cumartesi günü (bugün) öğle namazını müteakip Merkez Sipas Camii Ermenek’te düzenlenecek.

Herkesin davetli olduğu mevlidde Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ‘kainata değişmem’ dediği talebesi Zübeyir Gündüzalp’in, ahirete irtihal eden Nur talebelerinin ruhlarına ithaf edilmek üzere Hatm-i Kur’an ve Mevlid-i Şerif okutulacak. Mevlid sonrası Edebiyatçı Yazar İslam Yaşar, kitaplarını imzalayacak ve seminer verecek. İstanbul - Seyhan Şentürk

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