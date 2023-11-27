Hayatın anlamına dair

Hayat dediğin bir sarkaç.

Bir ucunda vuslat, bir ucunda firak.

Hayat zamana köle.

Zaman bir değirmen.

Cellad kesilmiş ömre.

Hayat değişmeye gebe.

Sonbahardan kışa döndük bir günde.

Hayatın hayatı hareket.

Harekette var hep bereket.

Hayat yaşamaya değer.

Ne yaşar ne yaşamaz olmazsan eğer.

Hayatın insanlar adetince amacı var.

Tek dünyalıklar içinse sevinçten çok acı var.

Hayatı kararan var, hayat hakkı elinden alınan var, hayatını bozuk para gibi harcayan var, hayatını ilme adayan; bir hayat içinde binlerce hayat yaşayan var.

Bir davaya adanmış hayatlar var, kiminin müsbet kiminin dünyayıyı ifsad edecek kadar menfi.

Hayatın aslında tek bir hakikati var

Hakkıyla yaşamak isteyene bu nasihatin ne büyük ehemmiyeti var: “Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.”